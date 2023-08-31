Китайцам решили доплачивать за свадьбу

People: в КНР предложили доплачивать по $140 заключившим брак до 25 лет парам

Чиновники китайского уезда Чаншань предложили выплачивать по 140 долларов молодым парам, которые заключают брак. Об этом сообщает издание People со ссылкой на объявление, сделанное в официальном аккаунте округа в WeChat.

Власти указали, что на момент свадьбы невесте должно быть до 25 лет, тогда молодожены получат соответствующую выплату от правительства. При этом мера распространяется только на браки, которые заключаются впервые.

По всей видимости, пишет издание, предложенная инициатива призвана решить проблему сокращения населения, с которым Китай столкнулся впервые за 60 лет. Также, по июньским данным местного новостного издания Yicai, в 2022 году в Китае заключили брак 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем с 1986 года.

Старение и сокращение численности населения Китая стало серьезной угрозой для экономического роста страны. Демографические проблемы оказывают прямое влияние на способность КНР конкурировать с США и другими сильными экономиками, отмечали ранее эксперты Terry Group.