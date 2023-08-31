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20:32, 31 августа 2023Экономика

Китайцам решили доплачивать за свадьбу

People: в КНР предложили доплачивать по $140 заключившим брак до 25 лет парам

Фото: Aly Song / Reuters

Чиновники китайского уезда Чаншань предложили выплачивать по 140 долларов молодым парам, которые заключают брак. Об этом сообщает издание People со ссылкой на объявление, сделанное в официальном аккаунте округа в WeChat.

Власти указали, что на момент свадьбы невесте должно быть до 25 лет, тогда молодожены получат соответствующую выплату от правительства. При этом мера распространяется только на браки, которые заключаются впервые.

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По всей видимости, пишет издание, предложенная инициатива призвана решить проблему сокращения населения, с которым Китай столкнулся впервые за 60 лет. Также, по июньским данным местного новостного издания Yicai, в 2022 году в Китае заключили брак 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем с 1986 года.

Старение и сокращение численности населения Китая стало серьезной угрозой для экономического роста страны. Демографические проблемы оказывают прямое влияние на способность КНР конкурировать с США и другими сильными экономиками, отмечали ранее эксперты Terry Group.

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    Мария Грушко
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