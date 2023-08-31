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17:44, 31 августа 2023Среда обитания

Власти США проверят Tesla из-за секретного дома Маска

Власти США проверят Tesla из-за возможных трат на секретный дом Маска из стекла

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Власти США решили расследовать нецелевое использование средств в компании Tesla, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заинтересовались возможными расходами на дом гендиректора компании Илона Маска, обсуждение строительства которого ранее фигурировало во внутренних документах компании под названием «Проект 42».

Как узнали журналисты, прокуроры запрашивают данные о проекте строительства большого здания в виде закрученного шестиугольника рядом со штаб-квартирой Tesla в Остине, штат Техас. Для стройки планировалось закупить специальное стекло на сумму несколько миллионов долларов.

Компании предстоит предоставить сведения о выплатах Маску, целях проекта и затратах на его реализацию. При этом, был ли в итоге сделан заказ на стекло или он только планировался, пока неизвестно. О текущем состоянии проекта «Проекта 42» также не сообщается.

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По правилам биржи публичные компании обязаны раскрывать информацию о сделках на сумму более 120 тысяч долларов, в которых имеется существенная заинтересованность связанной стороны (в данном случае занимающего директорскую позицию Илона Маска). Менеджеры такого уровня также должны отчитываться о любых льготах или личной выгоде на сумму более 10 тысяч долларов, напоминает издание.

В декабре 2021 года Маск продал свой последний дом и официально стал бездомным. С особняком площадью 1,4 тысячи квадратных метров, расположенным в районе залива Сан-Франциско, бизнесмен расстался за 30 миллионов долларов. Имя покупателя оставили в тайне.

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    Дмитрий Воронин
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