Собянин: реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах завершена

В Москве завершилась масштабная реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«После первой за 60 лет комплексной реставрации открываем любимое несколькими поколениями москвичей место образования и досуга. Скоро возобновятся занятия в различных кружках», — объявил глава города.

Собянин уточнил, что учреждение откроется в сентябре. Дворец пионеров возведен в стиле советского модернизма и является объектом культурного наследия.

В обновленном пространстве появятся лаборатории и мастерские с высокотехнологичным оборудованием, технопарк, робокласс и другие зоны. Ранее сообщалось, что на занятиях дети смогут изучать генетику, микробиологию, криптографию и искусственный интеллект, конструировать космические аппараты и беспилотники.

В июле в московском районе Перово завершилась реконструкция исторического спортивного стадиона «Авангард». В масштабном комплексе разместили спортивные площадки, скейт-парк, памп-трек и другие зоны.