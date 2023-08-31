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15:39, 31 августа 2023Россия

В Москве завершилась масштабная реставрация Дворца пионеров

Собянин: реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах завершена

Фото: Kemal KOZBAEV / Wikimedia

В Москве завершилась масштабная реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«После первой за 60 лет комплексной реставрации открываем любимое несколькими поколениями москвичей место образования и досуга. Скоро возобновятся занятия в различных кружках», — объявил глава города.

Собянин уточнил, что учреждение откроется в сентябре. Дворец пионеров возведен в стиле советского модернизма и является объектом культурного наследия.

В обновленном пространстве появятся лаборатории и мастерские с высокотехнологичным оборудованием, технопарк, робокласс и другие зоны. Ранее сообщалось, что на занятиях дети смогут изучать генетику, микробиологию, криптографию и искусственный интеллект, конструировать космические аппараты и беспилотники.

В июле в московском районе Перово завершилась реконструкция исторического спортивного стадиона «Авангард». В масштабном комплексе разместили спортивные площадки, скейт-парк, памп-трек и другие зоны.

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    Варвара Родикова
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