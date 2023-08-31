ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Старовойт: украинские войска обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область, сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

Украинские войска атаковали поселок Теткино, западная окраина которого вплотную прилегает к российско-украинской границе. На территории населенного пункта разорвалось пять снарядов, отметил губернатор.

Осколками были повреждены четыре домовладения. В результате обстрела никто не пострадал, подчеркнул Старовойт. «Всем окажем необходимую помощь в ремонте», — резюмировал он.

Ранее 31 августа ВСУ обстреляли село Репяховка Белгородской области. На территории этого населенного пункта зафиксировали по меньшей мере три прилета. На опубликованных кадрах слышны звуки взрывов.