Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Shot: село Репяховка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

В Белгородской области село Репяховка обстреляли со стороны Украины. Об этом, публикуя видеозапись обстрела, пишет Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, в населенном пункте зафиксировали как минимум три прилета, местных жителей просят спуститься в укрытия. На опубликованных каналом кадрах слышны звуки взрывов.

Утром 31 августа под удар со стороны Украины попала Брянская область. Там три дрона были подавлены из антидроновых ружей и сбиты из специальных карабинов. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

Еще один беспилотник пытался атаковать Москву утром в четверг, 31 августа. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, дрон сбили в Воскресенском районе Подмосковья, никто не пострадал. В Минобороны назвали случившееся терактом и уточнили, что системы противовоздушной обороны сбили дрон самолетного типа. Из-за ограничений в аэропортах Москвы 45 рейсов ушли на запасные аэродромы.