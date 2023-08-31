Из-за ограничений в аэропортах Москвы 45 рейсов ушли на другие аэродромы

Росавиация: из-за ограничений в Москве 45 рейсов ушли на другие аэродромы

Из-за ограничений в аэропортах Москвы, которые были введены в связи с попыткой дрона атаковать столицу, 45 рейсов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«В качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», — сообщили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Там добавили, что с 9 часов утра по московскому времени все ограничения на полеты сняты, аэропорты работают в штатном режиме. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний принимают меры для того, чтобы привести расписание полетов согласно установленному ранее графику.

Беспилотник пытался атаковать Москву утром в четверг, 31 августа. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, дрон сбили в Воскресенском районе Подмосковья, никто не пострадал. В Минобороны назвали случившееся терактом и уточнили, что системы противовоздушной обороны сбили дрон самолетного типа.