Краснокнижные птицы прилетели на озеро в России и попали на видео

Краснокнижные журавли прилетели на озеро в Заполярье и попали на видео

Краснокнижные серые журавли прилетели на озеро в Заполярье и попали на видео. Запись с фотоловушки опубликована в группе Лапландского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как три птицы ходят у берега водоема на территории российского заповедника, одна из них засовывает голову в воду. Затем журавли медленно выходят на сушу.

«Вид занесен в Красную книгу Мурманской области. Статус и категория редкости в пределах Мурманской области: "Редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому"», — сказано в сообщении.

Ранее в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии заметили другую краснокнижную птицу — хохлатого осоеда. Хищника сфотографировали, когда он подлетел к подкормочной площадке в устье Буотамы.