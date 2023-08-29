69-я параллель
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18:31, 29 августа 202369-я параллель

Краснокнижную хищную птицу заметили в российском регионе

Краснокнижного хохлатого осоеда заметили в нацпарке «Ленские столбы»

Фото: фотоловушка нацпарка «Ленские столбы» / Telegram-канал национального парка «Ленские Столбы»

Краснокнижного хохлатого осоеда заметили на территории российского национального парка «Ленские столбы» в Якутии. Кадр с фотоловушки, предоставленный госинспектором Романом Широких, публикует Telegram-канал нацпарка.

Хищную птицу сфотографировали, когда она подлетела к подкормочной площадке в устье Буотамы. Осоед расправил крылья и приземлился на деревянную конструкцию.

Хохлатый осоед внесен в Красную книгу Якутии и других регионов России, он питается личинками пчел, ос, шмелей и шершней. В июне 2023 года птицы этого вида уже появлялись на территории парка. Сотрудники уточнили, что до этого хищник считался залетным для Центральной Якутии.

Ранее в Якутии второй раз в истории заметили краснокнижного черного грифа. Сидящую на столбе огромную птицу-падальщика сняли на видео в Намском районе.

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    Варвара Родикова
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