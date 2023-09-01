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14:17, 1 сентября 2023Экономика

Россияне оценили возможные расходы на учебу в вузах

«СберСтрахование»: россияне готовы платить за учебу в вузе 180 тысяч рублей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россияне в среднем готовы платить за обучение в вузе 180 тысяч рублей в год, а откладывают на такие расходы только 6,5 процента респондентов, следует из результатов опроса, проведенного «СберСтрахованием жизни».

Как выяснилось, чаще всего копят на учебу люди в возрасте до 30 лет (11 процентов опрошенных). Свои вложения в непрерывное образование участники исследования в среднем оценили в 1,375 миллиона рублей.

В «СберСтраховании» отметили, что средняя сумма, в которую россияне оценивают возможные расходы на годовое обучение в вузе, выросла по сравнению с прошлым годом на пять тысяч рублей. В то же время оценка стоимости непрерывного образования (ранее 1,8 миллиона рублей), как и доля участников опроса, копящих на учебу (10 процентов в 2022 году), заметно снизилась. Помимо этого, с 34 процентов в 2022 году до 27,2 процента в текущем сократилась доля россиян, считающих, что учиться нужно на протяжении всей жизни.

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Исследование проводилось в конце июня 2023 года в 37 российских городах с населением более полумиллиона человек с участием 11 тысяч респондентов.

Ранее стало известно, что обучение в ведущих российских университетах подорожало в 2023/24 учебном году в среднем на 12 процентов. Из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX сильнее всего, на 18-22 процента, выросла плата за учебу в МИФИ, где программы «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» обходятся теперь студентам не в 286, а в 340 тысяч рублей в год.

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    Дмитрий Воронин
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