Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:08, 1 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно об украинских националистах на краснолиманском направлении

Марочко: на краснолиманском направлении действуют украинские националисты

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На краснолиманском направлении находятся представители ряда украинских националистических подразделений. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передаетРИА Новости.

По его словам, в настоящее время на этом направлении отмечено присутствие добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», батальонов «Айдар» (запрещенные в России экстремистские организации), «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), «Донбасс» и «Волки да Винчи».

Он также обратил внимание, что у бойцов этих формирований уровень оснащения и экипировки заметно выше, чем у других подразделений украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин заявил о пресечении попытки пролета беспилотника к Москве

    Почти 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

    Российских школьников будут учить по единым государственным учебникам

    Массовая драка в московском ТЦ попала на видео

    Стало известно об украинских националистах на краснолиманском направлении

    США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

    В российском регионе 1 сентября выпал снег

    60-летняя актриса снялась в откровенном боди для рекламы

    Видео с российскими стюардессами восхитило иностранцев

    Между памятью и аппетитом обнаружили связь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости