Стало известно об украинских националистах на краснолиманском направлении

Марочко: на краснолиманском направлении действуют украинские националисты

На краснолиманском направлении находятся представители ряда украинских националистических подразделений. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передаетРИА Новости.

По его словам, в настоящее время на этом направлении отмечено присутствие добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», батальонов «Айдар» (запрещенные в России экстремистские организации), «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), «Донбасс» и «Волки да Винчи».

Он также обратил внимание, что у бойцов этих формирований уровень оснащения и экипировки заметно выше, чем у других подразделений украинской армии.