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19:50, 1 сентября 2023Бывший СССР

Минобороны Украины попыталось закупить некачественные продукты для армии

Офис генпрокурора: МО Украины пыталось закупить некачественные продукты для ВСУ

Фото: Reuters

Министерство обороны (МО) Украины пыталось закупить некачественные продуктовые наборы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму 430 миллионов гривен. Об этом сообщает сайт офиса генпрокурора республики.

«Соглашение по контракту предусматривает приобретение продуктовых наборов, которые не соответствуют стандартам питания, установленным законом для военнослужащих», — сообщило ведомство.

Офис генпрокурора уточнил, что контракт между Минобороны Украины и коммерческим обществом, был заключен «с нарушением требований законодательства и противоречит интересам государства».

Ранее стало известно о поставках для украинской армии некачественной формы, которые нанесли стране ущерб в более чем 35 миллионов гривен (свыше 93 миллионов рублей).

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    Алевтина Запольская
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