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01:58, 27 августа 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности о поставщике некачественных курток для ВСУ

«УП»: поставщик курток для ВСУ был фигурантом уголовных дел в 2022 году

Турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по завышенной цене куртки для Вооруженных сил Украины (ВСУ), была фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на члена антикоррупционного совета при Министерстве обороны страны Татьяну Николаенко.

Как стало известно изданию, в 2022 году компания была фигурантом уголовных производств о хищении средств, некачественном товаре и подделке таможенных документов. Отмечается, что национальная полиция расследует два инцидента, которые касаются поставок Vector avia hava araçlari. Производства были открыты 4 октября и 8 декабря 2022 года. В одном из них уже же объявлены два подозрения: владельцу и директору компании Роману Плетневу, а также бывшему директору департамента закупок Минобороны Богдану Хмельницкому.

11 августа офис генерального прокурора Украины сообщил о поставках некачественной формы для армии страны, которые нанесли ущерб в более чем 35 миллионов гривен (свыше 93 миллионов рублей). По данным следствия, поставленные в армию ветровлагозащитные и утепленные зимние куртки, а также летние полевые костюмы оказались ненадлежащего качества. Как выяснило украинское издание «Зеркало недели», стоимость одежды при этом была завышена почти в три раза.

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    Марина Совина
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