Россиянин отправился в криминальную командировку и попался

В Мордовии полиция задержала петербуржца при попытке сбыть партию наркотиков

Жителя Санкт-Петербурга, отправившегося в криминальную командировку в Мордовию, задержали при попытке сбыть партию наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики.

Полицейские установили, что 29-летний петербуржец приехал в Саранск, где через тайник приобрел гашиш и мефедрон общим весом один килограмм. Наркотические вещества он планировал сбыть на территории Мордовии.

Подозреваемый решил оставить мефедрон в тайнике на хранение, а гашиш забрал на съемную квартиру. После расфасовки мужчина оборудовал закладки из 100 свертков с наркотическими веществами в лесополосе Октябрьского района и вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

