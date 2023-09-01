Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:57, 1 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин отправился в криминальную командировку и попался

В Мордовии полиция задержала петербуржца при попытке сбыть партию наркотиков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жителя Санкт-Петербурга, отправившегося в криминальную командировку в Мордовию, задержали при попытке сбыть партию наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики.

Полицейские установили, что 29-летний петербуржец приехал в Саранск, где через тайник приобрел гашиш и мефедрон общим весом один килограмм. Наркотические вещества он планировал сбыть на территории Мордовии.

Подозреваемый решил оставить мефедрон в тайнике на хранение, а гашиш забрал на съемную квартиру. После расфасовки мужчина оборудовал закладки из 100 свертков с наркотическими веществами в лесополосе Октябрьского района и вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Минюст признал иноагентом российского нобелевского лауреата

    Сомнолог предупредила о мешающих сну продуктах

    «Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

    Попрыгавший на крыше такси в Подмосковье ребенок возмутил местных жителей

    Плывущие по затопленной улице в Мексике автомобили попали на видео

    Дания решила увеличить помощь Украине и Грузии до 217 миллионов долларов

    Комика Руслана Белого признали иноагентом

    Зеленский пообещал остановить ослабление Украины изнутри

    Экс-замначальника отдела полиции требовал деньги с россиян по ложному поводу

    В Британии заявили о способной уничтожить Лондон за шесть минут ракете ВС РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости