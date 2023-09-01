Проработавшая пять лет у россиянки няня вынесла драгоценности и деньги

В Москве няня украла у работодательницы украшения и валюту на 3 млн рублей

В Москве няня обокрала свою работодательницу на сумму более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В начале июля во время уборки в квартире няня нашла сумку работодательницы, в которой лежали драгоценности и деньги в иностранной валюте. Женщина забрала все, что было внутри: несколько дорогих часов и пар сережек, браслет, золотые кольца с драгоценными камнями, обручальные кольца и многое другое. Кроме того, она похитила 13 тысяч долларов и 900 евро — все на общую сумму более трех миллионов рублей.

Работодательница заметила пропажу и сообщила няне, что планирует обращаться в полицию. Женщина пообещала все вернуть, а после перестала выходить на связь. Сейчас ее ищет полиция.