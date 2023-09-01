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09:27, 1 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело из-за избиения школьницы

Под Пермью из-за избиения 14-летней школьницы возбудили дело

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Пермском крае следователи возбудили дело из-за избиения 14-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 115 («Побои») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, 25 августа вечером в селе Ишимово Октябрьского района школьницу избили из-за малозначительного повода. Это нанесло потерпевшей физические и психические страдания. На девочку в безлюдном месте напали сверстницы, у пострадавшей якобы могут быть сломаны ребра, уточняет РИА Новости.

Силовики уже провели осмотр с участием следователей-криминалистов.

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    Екатерина Власова
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