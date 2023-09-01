Истерика пассажира самолета из-за ручной клади попутчика попала на видео

Пассажира American Airlines сняли с рейса за скандал из-за багажа попутчика

Пассажир рейса авиакомпании American Airlines устроил истерику на борту самолета из-за багажа попутчика и попал на видео. Ролик снял пользователь портала Reddit.

На кадрах видно, как мужчина ругается с бортпроводником. Он пожаловался, что другой пассажир положил сумки в отделение для ручной клади над его креслом и ему не досталось места. Член экипажа попросил скандалиста успокоиться и не задерживать взлет.

«Еще раз тыкнешь в меня пальцем, и я звоню в полицию», — пригрозил дебошир. Затем к мужчине подошла сотрудница авиакомпании в оранжевом жилете и вывела его из самолета.

Автор поста в Reddit уточнил, что у недовольного американца было четыре больших сумки в ручной клади. «И это я не упомянул ужасающие расистские комментарии, которые он сделал в адрес джентльмена, положившего свой багаж на верхнюю полку», — добавил пользователь.

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