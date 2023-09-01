Россиянина заподозрили в поджоге двух подростков и задержали

Под Курганом молодого человека задержали по подозрению в поджоге двух подростков

В Курганской области задержали 22-летнего жителя Лебяжьевского района по подозрению в поджоге двух подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

Его подозревают в нападении на несовершеннолетних. 30 августа в деревне Верхнеглубокое в результате конфликта потерпевшие получили термические ожоги. Одного из них спасти не удалось. Второй подросток находится в больнице в удовлетворительном состоянии.