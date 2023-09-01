В России рассказали о технологии протезирования для домашних животных

Ветврач Горшков: технология протезирования для животных доказала эффективность

Российская технология протезирования для домашних животных с установкой протезов, напечатанных на 3D-принтере, доказала свою эффективность, но требует постоянного совершенствования. Об этом рассказал ветеринарный врач клиники «Бэст» из Новосибирская Сергей Горшков, передает РИА Новости.

Ветврачи из Новосибирска впервые в мире в 2021 году установили собаке протезы всех четырех лап, животное переехало жить в Великобританию и чувствует себя хорошо, импланты прижились на 90 процентов.

В начале 2020 года ветеринары установили протезы на все лапы кошке из Новокузнецка, которая теперь тоже живет полной жизнью. Всего за последние несколько лет специалисты сделали около 40 подобных операций.

Среди проблем, с которыми столкнулись ветврачи — быстрое изнашивание внешних частей протеза из силикона и композитных материалов, их приходятся менять, как шины у автомобиля. Теперь в протезах используется полиуретан, внешняя часть съемная и легко заменяется в случае износа.

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