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05:32, 1 сентября 2023Путешествия

Россиянин описал поездку в Африку фразой «приобнимешь девушку — и прилетит пуля»

Блогер «Дзена» рассказал о едва не стоившим ему жизни селфи с местной девушкой

Фото: Arterra / Marica van der Meer / Universal Images Group / Getty Images

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Эфиопии и описал поездку фразой «приобнимешь девушку — и прилетит пуля». Своими впечатлениями мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что безобидное селфи с представительницей африканского племени едва не стоило ему жизни. «И я это четко понял в тот момент, когда вытянул руку и делал снимок, — добавил он. — Понял по взгляду мужа этой весьма колоритной дамы: его глаза сверлили меня, рука сильнее сжала автомат, и он принялся что-то выкрикивать гортанным голосом».

По словам россиянина, ситуацию быстро разрешил местный гид. «Он моментально встал между нами, выставил вперед ладонями руки к возмущенному мужу с "калашом" и убеждал его, что все сейчас порешаем, — написал блогер. — Порешали за эквивалент пять долларов в местных быррах».

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Путешественник уверен, что подобный инцидент произошел из-за недоработки гида-рейнджера, который привез его в это племя и не до конца разъяснил правила поведения в нем.

«Просто так чужаков никто не пустит, — отметил он. — При этом за визит нужно заплатить, сопровождающий передает вождю стандартную сумму денег (около 100 долларов в нашем случае). За эти деньги можно гулять по поселению, фотографировать, общаться с людьми».

Ранее этот же тревел-блогер сходил в «треш-кабак» в Африке и описал его фразой «не для белых». Россиянин побывал в жуткой и грязной рыночной «наливочной» в небольшом селе в центральной части Эфиопии, посетителями которой были исключительно темнокожие.

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    Фариза Бацазова
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