Россиянин сходил в «треш-кабак» в Африке и описал его фразой «не для белых»

Блогер «Дзена» сходил в кабак в Эфиопии и описал его фразой «африканская жесть»

Российский тревел-блогер и путешественник сходил в «треш-кабак» в Африке и описал его фразой «не для белых». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что побывал в жуткой и грязной рыночной «наливочной» в небольшом селе в центральной части Эфиопии, посетителями которой были исключительно темнокожие. По его словам, в ней была «адская вонь» и стоял «гул десятков пьяных голосов». «Африканская жесть как она есть, — добавил он. — Деньги не отняли, телефоны не перекочевали в грязные карманы нестираных штанов — уже хорошо».

При этом россиянин отметил, что никакой агрессии к белым со стороны местных посетителей не было. Более того, они позвали путешественников присоединиться к ним и даже освободили для них немного места на скамейке.

«Да и вообще, как-то так постепенно получилось, что мы стали с этими весьма стремного вида личностями чуть ли не друзьями, — пояснил он. — Тут же появился официант с чайником. В котором, впрочем, был не чай, а веселящий напиток желтого цвета — теч».

Блогер сообщил, что это эфиопское медовое вино, чем-то по вкусу напоминающее медовуху. Стоит этот напиток копейки, отметил он. «И мы в знак благодарности за место у стола и для собственной страховки заказали пару чайников "в стол", — написал автор. — Думаю, не стоит говорить, насколько рады были пропойцы внезапно свалившейся на них алкохаляве. В общем, все прошло без эксцессов и международного скандала».

Ранее в июле другой российский путешественник побывал в Польше и раскрыл несколько местных необычных способов борьбы с похмельем. Блогер заявил, что очень часто поляки борются с похмельем с помощью соленого молока.