Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:54, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик пожаловался на отравление

Комик Илья Соболев заявил, что отравился съеденным в кафе пирожным

Кадр: @sobolev_tut

Популярный российский комик, участник «Шоу Воли» на канале ТНТ Илья Соболев пожаловался на пищевое отравление. О состоянии здоровья он рассказал в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Три дня назад съели пирожное в одном кафе. Все, кто его съел, слегли в такое дичайшее отравление, что просто кошмар», — заявил Соболев, добавив, что из-за плохого самочувствия отменил некоторые рабочие планы.

Юморист также поинтересовался у подписчиков, как в такой ситуации можно привлечь к ответственности кафе, где был куплен десерт.

Ранее Соболев рассказал подписчикам о неловкой ситуации, в которую попал, будучи в Болгарии. Комик посетил уличный туалет в парке, и, когда он находился внутри, дверь автоматически открылась, что вызвало у него панику.

В январе стало известно, что Соболев с дочерью попал в больницу, будучи на отдыхе за границей. Юморист рассказал, что он с ребенком заразился ротавирусной инфекцией.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    У армии России появился новейший ракетный комплекс «Сармат». Что о нем известно?

    Блогерша показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице

    Биржевые цены на бензин и дизель обновили исторические максимумы

    Назван способ обезопасить себя от мошенников при аренде жилья

    Квадрокоптер взорвался в квартире на северо-западе Москвы

    Названы две главные страны-кандидата на членство в ЕС

    Осиротевший олененок стал лучшим другом 11-месячной дочери нового хозяина

    Малайзия направит протест Пекину из-за спорных территорий на карте Китая

    Путин назвал Россию непобедимой

    Швеция высказалась против приглашения российского посла Фондом Нобеля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости