Популярный российский комик пожаловался на отравление

Комик Илья Соболев заявил, что отравился съеденным в кафе пирожным

Популярный российский комик, участник «Шоу Воли» на канале ТНТ Илья Соболев пожаловался на пищевое отравление. О состоянии здоровья он рассказал в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Три дня назад съели пирожное в одном кафе. Все, кто его съел, слегли в такое дичайшее отравление, что просто кошмар», — заявил Соболев, добавив, что из-за плохого самочувствия отменил некоторые рабочие планы.

Юморист также поинтересовался у подписчиков, как в такой ситуации можно привлечь к ответственности кафе, где был куплен десерт.

Ранее Соболев рассказал подписчикам о неловкой ситуации, в которую попал, будучи в Болгарии. Комик посетил уличный туалет в парке, и, когда он находился внутри, дверь автоматически открылась, что вызвало у него панику.

В январе стало известно, что Соболев с дочерью попал в больницу, будучи на отдыхе за границей. Юморист рассказал, что он с ребенком заразился ротавирусной инфекцией.