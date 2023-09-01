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17:17, 1 сентября 2023Путешествия

Путин заявил о туристических перспективах новых регионов России

Президент Путин заявил, что уверен в перспективах курортов новых регионов страны

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» заявил, что уверен в туристических перспективах курортов в новых регионах страны, которые откроют для себя все граждане. Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Это пойдет на пользу регионам и тем людям, которые живут у вас, могут работать в этой сфере», — заключил глава государства.

В открытом уроке «Разговор о важном» принимают участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.

Ранее сообщалось, что действие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет распространено на новые регионы страны. Кроме того, в 2023 году продолжится реализация крупных проектов на Алтае, Дальнем Востоке и в других регионах страны с привлечением ресурса корпорации «Туризм.РФ».

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    Зарина Дзагоева
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