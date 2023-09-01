Бывший глава отдела МВД российского региона получил срок за аферу

Суд приговорил к 4 годам колонии экс-главу МО МВД «Брянский»

Брянский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего начальника межмуниципального отдела МВД России «Брянский» Алексея Лукашева, пытавшегося путем аферы получить взятку в пять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Экс-полицейский признан виновным в покушении на мошенничество. Он лишен звания полковника полиции и права занимать должности на госслужбе сроком два года после отбытия наказания.

По данным суда, в 2022 году Лукашев пообещал руководителям двух организаций избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. За свою помощь он хотел получить пять миллионов рублей. Его задержали при попытке получения денег.