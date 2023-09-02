В Германии призвали жителей готовиться к экономии энергии

В Германии заявили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер рассказал о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой. Специалист призвал жителей к экономному потреблению энергии, передает издание Funke.

«Газохранилища заполнены на 94 процента, и у нас есть альтернативные источники поставок», — при этом отметил он.

По его словам, страна может «смотреть с оптимизмом на следующую зиму, однако пока еще рано говорить об этом однозначно».

Мюллер отметил, что Россия продолжает поставлять газ в страны Европы. По мнению главы регулятора ФРГ, если поставки прекратятся, то Юго-Восточная Европа «будет нуждаться в поставках из других источников».

В связи с этим Мюллер призвал немецких жителей к экономии энергии. Он также напомнил, что газ по-прежнему значительно дороже, чем до кризиса.

Ранее издание Berliner Zeitung написало, что, сократив закупки российского газа, ФРГ стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений.

Согласно сведениям статслужбы и Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии, по итогам завершившегося сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из России увеличился на 334 процента. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается и по Европе в целом: в сезоне 2022-2023 Россия нарастила экспорт азотных удобрений в пять раз.