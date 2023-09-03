Россиянам предложили альтернативу сбережениям в долларах и евро

Экономист Григорьев: вместо доллара и евро можно вкладываться в юань и золото

В качестве альтернативы сбережениям в долларах и евро россиянам стоит рассмотреть возможность вложиться в другие активы, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил несколько вариантов таких инвестиций.

Другие валюты

Экономист отметил, что серьезной и достойной альтернативы американской и европейской валютам пока нет. Тем не менее можно рассмотреть вариант покупки юаней КНР.

«Китайский юань в шкале Международного валютного фонда (МВФ) занимает третью позицию по степени распространенности. Но чтобы было понятно, что это означает в цифрах: в этой корзине МВФ доля доллара примерно 43 процента, доля евро примерно 29 и доля юаня примерно 12,5. Но, наверное, это единственный вариант, который можно использовать, потому что эта валюта более устойчива, чем российский рубль, она более ликвидна. Но нужно понимать, что, если доллары вы можете продать или купить в любой точке земного шара, то юани тоже, но это будет не так выгодно. Что касается сбережений в юанях, там не очень высокие процентные ставки, поэтому это условная альтернатива», — считает специалист.

Если говорить о валютах, это единственное, что сейчас можно посоветовать Владимир Григорьев экономист

Остальные валюты дружественных России стран либо неконвертируемы, либо неустойчивы, предупредил Владимир Григорьев.

Иные варианты инвестиций

Наиболее доходным станет рынок ценных бумаг, но, чтобы зайти на него, необходимо тщательно изучить, как он работает. Из более простых вариантов — золото и рублевые вклады, отметил экономист.

Как показывает история, золото в целом в цене растет, поэтому, я думаю, это будет неплохая альтернатива. И, безусловно, не надо забывать про рублевые вклады, тем более сейчас ставки подросли после подъема ключевой ставки. Какую-то часть денег все равно надо иметь в рублях Владимир Григорьев экономист

«Можно рассмотреть золото, потому что золото будет расти в цене. Оно уже выросло и еще будет, потому что никакой стабильности в глобальной экономике в ближайшие годы не прослеживается, а когда так, то золото растет в цене. Единственное надо быть готовым к тому, что будут провалы — оно вырастет, потом снизится, потом снова вырастет», — добавил финансовый эксперт.

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