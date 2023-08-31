Экономист назвал способы уберечь деньги от инфляции

Экономист Беляев посоветовал инвестировать, чтобы уберечься от инфляции

Есть только два способа уберечь средства от инфляции, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым 41 процент россиян посчитал рост цен в июне и июле очень высоким.

Дорогостоящие товары

Во-первых, если позволяют средства, можно приобрести какие-то дорогостоящие товары. Например, бытовую технику, которую вы давно хотели поменять. Но стоит покупать только то, что вам необходимо уже сейчас, подчеркнул эксперт.

Впрок покупать ни в коем случае нельзя. Это непродуктивно, потому что любая вещь (и автомобиль, и ювелирные изделия), если куплена и вынесена за пределы магазина, уже стоит на 10 процентов дешевле. А вот купить что-то, что вы уже давно собирались приобрести, пока это еще не подорожало, надо Михаил Беляев экономист

По его словам, для этих целей можно даже взять небольшой кредит — если у вас индексируется зарплата и есть понимание, что она будет расти. «Поскольку кредитный договор не меняется, вам потом из возросшей зарплаты легче будет его выплачивать, а вещь уже ваша, а на рынке она стала более дорогой», — объяснил аналитик.

Финансовые инструменты

Второй способ сохранить сбережения от инфляции — разместить их в финансовых инструментах, которые будут приносить доход. Самый простой и доступный вариант — это банковский вклад. Он не покрывает весь уровень инфляции, однако частично компенсирует обесценивание денег, отметил собеседник «Ленты.ру».

Другим доступным и распространенным инструментом является покупка иностранной валюты. «При этом надо смотреть, чтобы эта валюта была достаточно надежная, чтобы не выпускалась той страной, которая не вызывает серьезных сомнений в области устойчивости своей экономики», — посоветовал Беляев.

Если вы все-таки хотите вложить средства в те инструменты, которые покрывают уровень инфляции, или даже могут принести вам какой-то реальный доход, надо смотреть на те инструменты, которые связаны с определенным риском Михаил Беляев экономист

К инструментам с повышенным риском экономист отнес операции на фондовом рынке. Это может быть прямая покупка акций с помощью брокера или работа с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Он также отметил, что первые 400 тысяч на ИИС освобождаются от подоходного налога и гарантированно приносят 13 процентов дохода, то есть 52 тысячи рублей, что выше инфляции.

Кроме того, можно рассмотреть облигации федерального займа и паевые инвестиционные фонды, которые тоже работают с ценными бумагами. «Но это надо ловить ту фазу, когда экономика находится все-таки на определенном подъеме, когда оживляется фондовый рынок и когда растут цены и котировки ценных бумаг. Если вы их купили внизу и дешево, ждете некоторое время, они становятся дороже, вы оказываетесь в выигрыше», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Активная купля-продажа акций, ежедневная игра на повышении и понижении курса требует уже дополнительной квалификации. Если вы ей обладаете, вы тут можете, конечно, приобрести какую-какую-то выгоду Михаил Беляев экономист

Имеет смысл рассмотреть и покупку золота через металлические счета в банках. Однако чтобы таким образом получить доход, необходимо вложить деньги на длительный период, предупредил Беляев. Состоятельным людям он также рекомендовал подумать о покупке антиквариата.

При этом категорически не стоит выходить на валютный рынок Forex, иметь дело с финансовыми пирамидами и криптовалютой, считает эксперт.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» называл тройку самых надежных валют для вложений, а также рассказывал о том, как можно облегчить нагрузку по ипотеке.