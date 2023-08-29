Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:27, 29 августа 2023Экономика

Россияне оценили летний рост цен

ВЦИОМ: рост цен летом 2023 года сочли очень высоким более 40% россиян

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рост цен в июне и июле посчитал очень высоким 41 процент россиян, привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) результаты телефонного опроса, проведенного 25 июля среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Доля давших инфляции в России такую оценку выросла по сравнению с июнем на шесть процентных пунктов. При этом, по данным социологов, каждый третий респондент назвал темпы роста цен умеренными, а 14 процентов участников исследования вообще сочли их незначительными.

В августе рост цен на мясо ощутили 40 процентов россиян, опрошенных Фондом «Общественное мнение». По сравнению с результатами месячной давности доля респондентов, обративших внимание на подорожание мяса и птицы, выросла на четверть.

По данным Банка России, оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в августе 2023 года составила 11,5 процента. Регулятор отметил, что заметно повысилась обеспокоенность ростом цен на соль и сахар, бензин, мясо и птицу, а также чай и кофе.

В ближайшее время эксперты ожидают подорожания в России хлеба, детского питания и других продуктов. Также серьезно вырастут цены и на поездки в такси. При этом власти оценивают ситуацию с ценами на большинство социально значимых товаров в России как нормальную.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве пропала 16-летняя российская фигуристка. Что известно о ее исчезновении?

    Популярная российская юмористка вышла замуж в четвертый раз

    Начато расследование в связи с пропажей в Москве фигуристки Горбачевой

    Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем украинском беспилотнике

    Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях

    Евро преодолел отметку в 104 рубля

    Уникальный сервис для российских школьников обновился

    США заметили снижение количества инцидентов с российскими самолетами в Сирии

    В Крыму заявили о готовности к возможным атакам Украины

    Следы взрывчатого вещества обнаружили в Пулково при досмотре багажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости