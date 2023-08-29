Россияне оценили летний рост цен

ВЦИОМ: рост цен летом 2023 года сочли очень высоким более 40% россиян

Рост цен в июне и июле посчитал очень высоким 41 процент россиян, привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) результаты телефонного опроса, проведенного 25 июля среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Доля давших инфляции в России такую оценку выросла по сравнению с июнем на шесть процентных пунктов. При этом, по данным социологов, каждый третий респондент назвал темпы роста цен умеренными, а 14 процентов участников исследования вообще сочли их незначительными.

В августе рост цен на мясо ощутили 40 процентов россиян, опрошенных Фондом «Общественное мнение». По сравнению с результатами месячной давности доля респондентов, обративших внимание на подорожание мяса и птицы, выросла на четверть.

По данным Банка России, оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в августе 2023 года составила 11,5 процента. Регулятор отметил, что заметно повысилась обеспокоенность ростом цен на соль и сахар, бензин, мясо и птицу, а также чай и кофе.

В ближайшее время эксперты ожидают подорожания в России хлеба, детского питания и других продуктов. Также серьезно вырастут цены и на поездки в такси. При этом власти оценивают ситуацию с ценами на большинство социально значимых товаров в России как нормальную.