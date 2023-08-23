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08:54, 23 августа 2023Экономика

В России резко вырастут цены на детское питание

«Ъ»: Nestle повышает цены на детское питание на 9 % из-за ослабления рубля
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Unsplash

На фоне резкого ослабления рубля компания Nestle в России повышает отпускные цены на детское питание на девять процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовых завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимых напитков из какао. Помимо ситуации с российской валютой на решение корпорации повлиял рост мировых цен на какао-бобы и сахар.

Причем предстоящая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании, уверен исполнительный директор «Русбренда» (объединяет в том числе производителей детского питания) Алексей Поповичев. Несмотря на то, что в России производится 70-80 процентов заменителей грудного молока, сырье на 90 процентов является импортным.

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Следом за Nestle поднять цены на детское питание могут и другие крупные компании, например, Danone («Тема», Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, «Нутриген», «Винни»). Производитель «Фруто Няни» не заявил о повышении стоимости своей продукции, но допустил, что такой шаг возможен и будет «предсказуемым» из-за роста стоимости сырья, логистики и расходов на персонал.

Из-за падения курса рубля о повышении цен на продукты уже заявили производители хлеба, курицы, индейки, яиц, майонеза, чая, кофе, вина и коньяка, пищевой соды, шпротов и ряда других продуктов. С начала года российская валюта обесценилась на 40 процентов, сейчас доллар торгуется в диапазоне 94-95 рублей, евро — 102-103 рубля.

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    Мария Грушко
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