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16:33, 4 сентября 2023Мир

В Кремле сообщили о переговорах министров обороны России и Турции

Песков: министры обороны России и Турции Шойгу и Гюлер провели отдельную встречу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер провели отдельную встречу в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Да, они отдельно общались», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Ранее в Сочи завершились длившиеся три часа переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Песков сообщил, что переговоры прошли очень конструктивно. По его словам, «произошла сверка часов».

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    Семен Александров
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