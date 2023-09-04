В ПСЖ отреагировали на слова Неймара о пережитом аде в команде

В ПСЖ напомнили, что Неймар хотел остаться в клубе, на фоне слов о пережитом аде

В «Пари Сен-Жермен» отреагировали на слова бывшего нападающего команды Неймара о том, что он и аргентинец Лионель Месси пережили ад во время выступления за клуб. Заявление приводит PSG Report.

«Мы не даем никаких комментариев. У нас есть определенная элегантность. Любопытно, что оба игрока [Месси и Неймар] хотели остаться в ПСЖ», — напомнила пресс-служба команды.

3 сентября Неймар высказался об уходе из Месси ПСЖ. «Я был очень рад за Месси, за его сезон, несмотря на то, что он прошел через все это. Он попал в рай со сборной Аргентины, и он прошел через ад в Париже. Мы вместе прошли через ад, он и я», — описал ситуацию Неймар.

15 июля 36-летний Месси стал игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Его соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2024/2025. За ПСЖ он играл с 2021 года.

15 августа Неймар перешел из ПСЖ в саудовский «Аль-Хиляль». По информации RMC Sport, ПСЖ продал нападающего за 90 миллионов евро без учета бонусов. За парижан бразилец играл с 2017 года.