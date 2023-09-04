Жителям российского региона рассказали об опасности выходить из дома

Жителям Камчатки посоветовали выходить из дома в масках из-за извержения вулкана

Жителям Усть-Камчасткого района из-за извержения вулкана Шивелуч посоветовали выходить из дома в масках или марлевых повязках, говорится в Telegram-канале администрации района.

Также рекомендуется закрывать окна домов, если пепел из вулкана появился на улицах. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф из пепла от вулкана протянулся на расстоянии 110 километров. Высота шлейфа составляет до трех километров. Отмечается, что вулканический пепел опасен для авиаперевозок. Вулкан Шивелуч находится в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, шлейф пепла от вулкана Ключевский, расположенного в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского, протянулся на 170 километров на восток.

Ранее туристам на Камчатке из-за извержения вулканов посоветовали не приближаться к ним более чем на 25 километров. Отмечалось, что обоим вулканам присвоен «оранжевый» уровень опасности.