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21:31, 4 сентября 2023Россия

Путин допустил ускорение строительства «Силы Сибири-2»

Путин: рассматриваем возможность ускорить строительство «Силы Сибири-2»
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин допустил ускорение строительства трубопровода «Сила Сибири-2». Его слова передает РИА Новости.

«Рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири-2"», — сказал президент. Он подчеркнул, что такое решение может быть принято с учетом хороших перспектив для расширения сотрудничества с дружественными странами.

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    Марина Совина
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