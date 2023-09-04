Путин допустил ускорение строительства «Силы Сибири-2»

Путин: рассматриваем возможность ускорить строительство «Силы Сибири-2»

Президент России Владимир Путин допустил ускорение строительства трубопровода «Сила Сибири-2». Его слова передает РИА Новости.

«Рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири-2"», — сказал президент. Он подчеркнул, что такое решение может быть принято с учетом хороших перспектив для расширения сотрудничества с дружественными странами.