Перечислены самые популярные города России для отдыха с детьми осенью

Твил.ру: Сочи и Анапа стали популярнейшими городами для отдыха с детьми осенью

Сочи и Анапа стали самыми популярными городами для отдыха с детьми осенью, по оценкам сервиса бронирования Твил.ру. Об этом пишет РИА Новости.

Однако в первой десятке рейтинга нет крымских курортов. На первом месте — Сочи (29 процентов бронирований с детьми в сентябре), на втором — Анапа, на третьем — Геленджик: 15 и пять процентов бронирований соответственно.

Четвертое место занял Санкт-Петербург. Следом — Кабардинка, Москва, Архипо-Осиповка, Ейск, Гагра в Абхазии и станица Голубицкая. Уточняется, что стоимость отдыха колеблется от 2,5 до 4,5 тысяч рублей за ночь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится минимум до 10 октября.