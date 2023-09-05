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10:14, 5 сентября 2023Ценности

Слава описала свое состояние после неудачной пластики фразой «все лето пила»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) описала свое состояние после неудачной пластической операции, выполненной звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. На эту тему она высказалась в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале.

43-летняя знаменитость в разговоре с ведущими призналась, что почти год злоупотребляла алкоголем после пережитого хирургического вмешательства. По словам исполнительницы, ей было стыдно смотреть на свою грудь, поскольку под ней образовались волдыри. В связи с этим Слава вовсе перестала подходить к зеркалу.

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«Я практически все лето пила. Я артистка, хочу ходить в красивых платьях. Когда через месяцы сняла корсет, у меня был огромный шрам, ореолы стали в два раза больше. (...) Он как гипнотизер внушал: "Давай мы тебе переделаем". А я не понимаю, зачем вообще к нему пошла», — отметила артистка и заключила свою речь фразой «грудь — это главное для женщины».

22 июля Слава впервые публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле.

Позже Слава ответила на заявления Хайдарова о том, что она якобы вымогала у него деньги. В комментариях под одной из своих публикаций в соцсетях врач обвинил знаменитость, а также ее коллегу Любовь Успенскую в том, что они требовали у него крупную сумму. Слава, в свою очередь, уточнила, что действительно просила у доктора деньги в качестве компенсации за некачественное вмешательство, последствия которого ей пришлось исправлять у другого специалиста.

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    Карина Черных
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