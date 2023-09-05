В Кремле ответили на вопрос о Суровикине

Пресс-секретарь Песков заявил, что ему ничего неизвестно по теме Суровикина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно по теме генерала армии Сергея Суровикина. Комментарий представителя Кремля приводит ТАСС.

Журналисты до этого задали вопрос Пескову, известно ли ему что-либо о происходящем с Суровикиным.

«Нет, неизвестно», — сказал в ответ представитель Кремля.

4 сентября в сети распространилась фотография с генералом армии Суровикиным, который гулял с женой. Снимок был опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Автор поста отметил, что генерал здоров и находится с семьей в Москве.

24 июня появилось видеообращение Сергея Суровикина к идущим на Москву бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться. После этого генерал больше не появлялся в публичном пространстве.