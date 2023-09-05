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16:48, 5 сентября 2023Экономика

На Украине оценили потери экономики от невозвращения в страну беженцев

Исследование: Украина будет ежегодно терять до 6,9 % ВВП из-за отъезда граждан

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Свыше трех миллионов украинских беженцев могут окончательно остаться в странах своего нынешнего пребывания, из-за чего Украина будет терять до 6,9 процента своего ВВП ежегодно. К таким выводам пришли исследователи из украинского Центра экономической стратегии (CES).

Число выехавших за границу граждан там оценили в 5,6-6,7 миллиона человек. Согласно материалам CES, от 1,3 до 3,3 миллиона из них больше не вернутся на Украину. При этом 63 процента беженцев сейчас планируют это сделать.

Как полагают исследователи, чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем сильнее уехавшие из страны будут адаптироваться к жизни за рубежом. В настоящее время трудоустроен приблизительно каждый третий украинский беженец. При этом почти во всех странах за исключением Германии правительства уже сокращают льготы для беженцев.

В начале сентября стало известно, что власти Польши закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, располагавшийся в торговом комплексе «Птак Экспо» недалеко от Варшавы. По данным местных журналистов, к тому моменту в центре находились 300 украинцев, некоторые из которых были вынуждены вернуться на родину.

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    Дмитрий Воронин
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