Стало известно о конце обучения танкистов ВСУ на американских танках Abrams

MWM: танкисты ВСУ закончили обучение на американских танках Abrams M1A1 в ФРГ

Танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее были отправлены на 12-недельные курсы по управлению и обслуживанию американских танков Abrams M1A1, уже закончили обучение на полигонах Хоэнфельс и Графенвер, ФРГ, где находится Объединенный многонациональный центр подготовки армии США в Европе. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что последние этапы подготовки и тренировок включали общевойсковые учения, имитирующие операции в составе танкового батальона при поддержке пехоты. Вскоре украинские военнослужащие должны вернуться на территорию Украины, чтобы получить распределение по подразделениям, которые будут оснащены танками Abrams.

7 августа администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, танки поставят Киеву вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.