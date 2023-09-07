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16:48, 7 сентября 2023Культура

Звезда «Эйфории» снялась в клипе The Rolling Stones

Сидни Суини снялась в клипе британской группы The Rolling Stones

Фото: Toby Melville / Reuters

Американская актриса и звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини снялась в клипе британской группы The Rolling Stones на песню Angry. Соответствующий ролик появился на странице коллектива на YouTube.

Композиция является первым синглом с нового альбома группы Hackney Diamonds. На кадрах Суини, одетая в черный кожаный костюм, едет на заднем сидении красного кабриолета и подпевает музыкантам, которые ожили на билбордах.

Ранее британский музыкант Пол Маккартни сообщил, что искусственный интеллект помог дописать новую и последнюю песню The Beatles, которая будет выпущена в конце этого года. Музыкант рассказал, что он использовал новую технологию, чтобы «извлечь» голос покойного участника группы Джона Леннона из старой демозаписи и завершить песню, которой уже несколько десятков лет.

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    Варвара Кошечкина
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