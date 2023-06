Пол Маккартни сообщил, что искусственный интеллект дописал последнюю песню Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни сообщил, что искусственный интеллект помог дописать новую и последнюю песню The Beatles, которая будет выпущена в конце этого года. Его цитирует The Guardian.

Музыкант рассказал, что он использовал новую технологию, чтобы «извлечь» голос покойного участника группы Джона Леннона из старой демозаписи и завершить песню, которой уже несколько десятков лет.

Несмотря на то что Маккартни не уточнил название песни, СМИ предположили, что это композиция Леннона 1978 года под названием Now and Then.

Ранее сообщалось, что британская группа The Rolling Stones собирается записать альбом с двумя оставшимися в живых экс-участниками группы The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром.