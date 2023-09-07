В ФФР заявили о бессмысленности участия россиян в международных турнирах

Мамедов заявил о бессмысленности участия фехтовальщиков в международных турнирах

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об участии отечественных атлетов в международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

Мамедов заявил, что россиянам нет смысла выезжать на соревнования за границу, пока ситуация в мире не нормализуется. Он вспомнил инцидент между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира и отметил, что предвидел такое развитие ситуации.

«Сегодня произошел такой скандал, который показал, что никаких международных правил нет, а завтра, не дай бог, случится что-то хуже — физическое насилие, например. Их никак не защитить на расстоянии», — добавил Мамедов. Он рассказал, что изначально был против участия россиян в чемпионате мира, но на этом настояла Международная федерация, допустившая фехтовальщиков в нейтральном статусе.

27 июля Смирнова и Харлан встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого, по регламенту, поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире. Кроме того, организация отменила обязательные рукопожатия после поединков.

6 сентября Мамедов объявил, что российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры 2024 года.