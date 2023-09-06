Российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры-2024

Глава ФХР Мамедов: российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на ОИ-2024

Президент Федерации фехтования России (ФХР) Ильгар Мамедов заявил, что российские спортсмены потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

«У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», — заявил глава ФХР.

В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших СВО. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.