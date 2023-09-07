Мэр Ростова-на-Дону раскрыл последствия падения одного из дронов

Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: после падения дрона без света оказались 20 домов

После падения одного из беспилотников в Ростове-на-Дону без света остались 20 домов. Такие последствия происшествия раскрыл мэр российского города Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

«В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на улице Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники аварийных служб, они после проведения следственных действий приступят к восстановительным работам. Все экстренные и коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности, отчитался Логвиненко.

Рано утром в четверг, 7 сентября, в Ростове-на-Дону средства ПВО сбили два беспилотника. Один упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской. В сети появились кадры с места падения одного из дронов.

Помимо Ростовской области, ВСУ пытались атаковать Брянскую область, где с начала суток сбили три дрона, а также столицу — устройство уничтожили в Раменском городском округе.