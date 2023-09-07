Пьяная россиянка устроила гонки с полицейскими и попала на видео

В Хакасии полиция задержала после погони и ДТП пьяную женщину за рулем

В Хакасии полицейские задержали пьяную 46-летнюю местную жительницу, которая за рулем автомобиля устроила гонки и совершила ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как машина ДПС преследует автомобиль нарушительницы, которая отказывается остановиться по требованию полицейских. В итоге она совершает наезд на стоящий автомобиль. В салоне служебной машины женщина дает пояснения. В ответ полицейский говорит ей, что у нее налицо признаки опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), а также составлено несколько административных протоколов. Ее автомобиль помещен на спецстоянку.

Выяснилось, что в ноябре 2022 года женщина уже садилась за руль в состоянии опьянения без водительских прав. За это она отбыла десять суток административного ареста.