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10:56, 7 сентября 2023Силовые структуры

Пьяная россиянка устроила гонки с полицейскими и попала на видео

В Хакасии полиция задержала после погони и ДТП пьяную женщину за рулем

В Хакасии полицейские задержали пьяную 46-летнюю местную жительницу, которая за рулем автомобиля устроила гонки и совершила ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как машина ДПС преследует автомобиль нарушительницы, которая отказывается остановиться по требованию полицейских. В итоге она совершает наезд на стоящий автомобиль. В салоне служебной машины женщина дает пояснения. В ответ полицейский говорит ей, что у нее налицо признаки опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), а также составлено несколько административных протоколов. Ее автомобиль помещен на спецстоянку.

Выяснилось, что в ноябре 2022 года женщина уже садилась за руль в состоянии опьянения без водительских прав. За это она отбыла десять суток административного ареста.

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    Любовь Ширижик
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