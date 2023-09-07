В США рассказали о трещинах в боевой сплоченности ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: боевая сплоченность ВСУ трещит в районе Купянска

Вооруженные силу Украины теряют боевую сплоченность на северных позициях в Харьковской области. Об этом экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил в разговоре с американским ведущим Гарландом Никсоном на YouTube.

«Я думаю, что крах [украинской армии] уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности», — сказал он.

По мнению бывшего американского разведчика, конфликт на Украине вступил в завершающую фазу. Риттер считает, что с потерей элитных украинских подразделений, подготовленных Западом, российская сторона перейдет в контрнаступление и продвинется вперед. Это, в свою очередь, подчеркнул военный, приведет к краху украинской армии.

Ранее Риттер заявил, что российские войска при необходимости способны взять Одессу и Харьков. С ним согласен экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, считающий, что армия России продвинется до самого Днепра, прямо на Киев.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.