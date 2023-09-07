Мужчины назвали действенные способы избавиться от нежелательной эрекции
Мужчины-пользователи форума Reddit назвали действенные способы, помогающие избавиться от нежелательной эрекции. Они перечислили свои опробованные методы в подразделе AskReddit.
В самом популярном комментарии пользователям посоветовали напрягать мышцы ног, чтобы простимулировать кровообращение в других участках тела — эта рекомендация собрала более двух тысяч лайков.
Напрягите мышцы ног и ягодицы на двадцать секунд
Другие советуют подумать о чем-то, что меньше всего ассоциируется с сексом, но при этом не вызывает и негативных ассоциаций.
Наша учительница по половому воспитанию призналась, что ее муж для этого думает о заправках. Это спасает меня от нежелательных эрекций уже двадцать лет
Также мужчины порекомендовали бороться с эрекцией в неожиданных местах с помощью одежды, заправляя пенис в белье или под ремень.
Заправляю под резинку трусов или штанов, пока не опадет
Ранее мужчины-пользователи форума Reddit назвали проверенные ими способы, которые помогают соблазнить женщину значительно старше. Одними из самых популярных стали комментарии, в которых ради соблазнения взрослой женщины мужчинам посоветовали контролировать свои эмоции.