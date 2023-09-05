Мужчины назвали способы соблазнить женщину старше себя

Мужчинам посоветовали контролировать эмоции, чтобы соблазнить взрослую женщину

Мужчины-пользователи форума Reddit назвали проверенные ими способы, которые помогают соблазнить женщину значительно старше. Они перечислили их в подразделе AskReddit.

Одними из самых популярных стали комментарии, в которых ради соблазнения взрослой женщины мужчинам посоветовали контролировать свои эмоции.

Мне 31, ей только что исполнилось 46. Мне всегда говорили, что я слишком зрелый для моего возраста, по ее словам, это важно. Будь мужчиной, обращайся с ней хорошо. Контролируй свои эмоции. Я ей не жизненно необходим, и это хорошо Appropriate-Read-463 пользователь Reddit

Еще один комментатор посоветовал больше узнать о времени, когда партнерша была молодой.

Воздержитесь от вопросов о ее возрасте, узнайте больше о ее эпохе. Однажды я спросил такую женщину про ее любимую песню, и она назвала песню старой группы, о которой я знал примерно ничего. Я успешно притворился, что узнал песню, но все-таки попытайтесь найти общие темы

danceswithdeath3rd пользователь Reddit

Не обошлось в комментариях и без черного юмора.

Я просто подождал, пока она овдовеет

mshelbz пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины — пользователи Reddit — назвали фетиши, которые были их первыми отступлениями от обычных сексуальных практик и предпочтений. Самым популярным первым фетишем оказалось нижнее белье.