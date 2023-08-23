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08:30, 24 августа 2023Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили свои первые фетиши

На Reddit назвали чулки и гольфины самым популярным первым фетишем

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

Женщины и мужчины — пользователи Reddit — назвали фетиши, которые были их первыми отступлениями от обычных сексуальных практик и предпочтений. Они вспомнили их в разделе AskReddit.

Самым популярным первым фетишем оказалось нижнее белье — комментарий о чулках и гольфинах набрал наибольшее количество лайков.

Чулки, гольфины, колготки. Они меня заворожили

sissyliaaпользователь Reddit

Еще один популярный комментарий о первых фетишах касается героинь, представленных в популярных шоу и сериалах.

Рыжеволосые женщины. Особенно из фантастических историй. [Героиня игры Dragon Age] Лелиана, [героиня игры «Ведьмак»] Трисс, [героиня игры World Of Warcraft] Кейлет. Список можно продолжать

Vinnyz__пользователь Reddit
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Для другого комментатора первым фетишем стал рискованный секс.

Вряд ли я когда-нибудь это еще испытаю, моя жена против. Но мне нравится секс или всякие грязные штучки в публичных местах, где вас могут поймать. Я делал это на пляже, в парке, был минет в примерочной, было где угодно в машине, было в бассейне. Меня заводит возможность быть пойманным

SweetCosmicPopeпользователь Reddit

Ранее женщины Reddit перечислили мужские черты, привлекающие их с первого взгляда. Почти три тысячи лайков собрал комментарий женщины, отметившей, что мужчину привлекательным делают прежде всего юмор и доброта.

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    Александра Лисица
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