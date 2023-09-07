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14:51, 7 сентября 2023Мир

В Германии высказались против поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном

Германский политик Вагенкнехт высказалась против поставок ВСУ снарядов с ураном

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украинский конфликт требует переговоров, а не поставок Вооруженным силам Украины снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила представитель германской Левой партии Сара Вагенкнехт в социальной сети X (ранее Twitter).

Политик высказалась против отправки подобного оружия Киеву. «Вместо того чтобы поставлять Украине теперь еще и боеприпасы с обедненным ураном, нужно наконец начать переговоры о компромиссном мире», — написала она.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Отмечается, что Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

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    Виктория Кондратьева
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