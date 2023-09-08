Экономист предрек рост спроса на покупку валюты в России

Экономист Григорьев: после ослаблений ЦБ вырастет спрос на покупку валюты

Спрос на покупку доллара и евро у россиян может вырасти в ближайшее время, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия снятия ограничений Центральным банком (ЦБ) на продажу валюты гражданам.

«Скорее всего, это мотивировано только желанием снять ограничения, хотя я особого смысла в этом не вижу. Но здесь есть важный момент — продавать их можно по факту поступления в кассу банка. Но я не думаю, что это как-то сейчас сильно повлияет, потому что при таком курсе доллара и евро, тем более что он пока не показывает тенденцию к снижению, желающих продать будет мало — вдруг еще вырастет?» — объяснил он.

Желающих купить наличную валюту станет больше, это факт, потому что ограничения сдерживают. С учетом нестабильности рубля россияне расценят это как более надежное вложение. Отсутствие свободы покупки сдерживало спрос, сейчас он подрастет. Это может повлиять на рост курса [валют] Владимир Григорьев экономист

7 сентября Банк России сообщил, что российские кредитные организации смогут продавать наличные доллары и евро без ограничений по времени их поступления в кассы. Прежде можно было продавать только те средства, которые банки получили после 9 апреля 2022 года. Такие ограничения Центробанк ввел после начала специальной военной операции, чтобы удержать курс рубля.

При этом ЦБ все еще не разрешил до 9 марта 2024 снимать наличную валюту. Россияне, у которых был вклад или счет, открытый до 9 марта 2022 года, могут снимать не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства можно получить в рублях.