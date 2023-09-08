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02:01, 8 сентября 2023Путешествия

Россиянам назвали способы сэкономить в путешествиях

Эксперт по туризму Котляр посоветовал путешествовать в межсезонье ради экономии

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Чтобы сделать отдых более бюджетным, стоит летать в межсезонье и выбирать стыковочные рейсы, рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. Способы сэкономить на турпоездках она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Лучше летать в межсезонье. Когда нет пика сезона в той или иной стране, скидки доходят до 40 процентов

Майя Котлярэксперт по туризму

Так, в июле и августе летать дорого, а со второй половины сентября уже начинается демпинг, чтобы продлить сезон, сообщила эксперт. «В Турции это длится до весны. Таиланд, Мальдивы, Сейшелы дают скидки до ноября. В Эмираты летать, безусловно, лучше до середины октября, после там начинается уже бурный рост туризма и скидок уже нет никаких», — поделилась Котляр.

Кроме того, она посоветовала не бояться летать стыковками, так как это намного дешевле. По словам собеседницы «Ленты.ру», прямой рейс с багажом до Мальдив в ноябре обойдется почти в два раза дороже, чем с пересадкой в Омане. «Разница существенная. Оман просто шикарен с точки зрения транзита, и никто об этом не знает. В ту же юго-восточную Азию можно брать билеты через Бахрейн — это хороший хаб, там хорошие цены на авиабилеты. Через Дубай не летать, он избалован стыковочными туристами, там цены разогнали очень сильно», — рекомендовала эксперт.

Ранее в Ассоциации туроператоров России раскрыли способ отдохнуть в дорогом отеле Турции по цене дешевого. Туристам рекомендовали останавливаться в гостиницах с категорией «четыре звезды», но пользоваться инфраструктурой пятизвездочных.

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    Екатерина Смирная
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